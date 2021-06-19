Ev hanımlarına emeklilik imkanı

İsteğe bağlı sigorta ile 5.400 prim günüyle emekli olma imkânı bulunuyor. Bu kapsamda eksik günlerini yapılandıranlar emeklilik hakkı kazanacak. Hükümet, hiçbir sigorta başlangıcı olmayan ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primini yatırarak emekli olmalarını teşvik ediyor. Babasından dul aylığı alan kadınlara "ev sigortası" hakkı verilirken, bugüne kadar isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının sayısı 300 bini geçti. Bu kapsamda sigortasını başlatan ancak primini yatıramayanların primlerini bir yıl içinde ödemesi gerekiyor.