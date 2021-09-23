Ev partisinde tecavüz dehşeti! Genç kadın kabusa uyandı
İskoçya'nın Glasgow şehrinde yaşayan 21 yaşındaki Shannon Wood, arkadaşının evinde verdiği partiye katıldı. Alkolün etkisiyle kanepede sızan genç kadın, çocukluk arkadaşının tecavüzüne uğradı.
Shannon Wood, yakın bildiği arkadaşı Kane tarafından uyurken tecavüze uğradı.
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Genç kadın, ailesinin ve Kane'nin ailesinin birbirlerini 30 yıldır tanıdıklarını, Kane ile beraber büyüdüklerini ve ondan böyle bir şey beklemediğini söyledi.
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Shannon, partiye gittiğinde Kane'i orada görünce kapının önünde bir süre sohbet ettiklerini daha sonra beraber içeri girdiklerini söyledi.
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Genç kız, biraz fazla alkol alınca başının döndüğünü, kanepede uyuyakaldığını belirtti.
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