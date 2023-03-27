Ev sahibi ile kiracı kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı var!

Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin önünde çocukların oynaması meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kiracı K.Ç.(42), eşi N.Ç.(39) ve kızları A.Ç.(14), S.Ç.(16) ve M.Ç.(23) darp sonucu, ev sahibinin oğlu K.G. ile arkadaşları C.H. ve M.H. bıçaklanarak yaralandı.