Ev sahibi-kiracı anlaşmazlığında yeni dönem resmen başladı: Arabulucuya nasıl başvurulacak?

Tarafların kabulüyle arabulucu kişi, anlaşmazlıkta hakim gibi karar verecek ve bu karar hukuki olarak kabul görecek.

"ARABULUCUYA GİDİLMEDEN DAVA AÇILAMAYACAK"

Konuyla ilgili bilgi veren avukat arabulucular, "Bugünden itibaren kira sorunlarında davadan önce mutlaka arabulucuya başvurulması gerekecek. Eğer arabulucuya başvurmadan gidilen dava olursa o dava reddedilecektir. Bu yüzden arabulucuya öncelikle gidilmesi gerekiyor. Arabulucuyla anlaşma sağlanma aşaması en fazla 4 haftadır. Bu süre içerisinde anlaşmakta mümkün olduğu için bu 4 haftalık süreçten daha kısa bir sürede de anlaşılabilir. Artık davaya gitmeden önce kira, komşuluk ve kat mülkiyeti sorunlarının tamamında artık arabulucuya gidilecek" dedi.