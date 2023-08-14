  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarında yeni dönem! 1 Eylül'de yürürlüğe giriyor

Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarında yeni dönem! 1 Eylül'de yürürlüğe giriyor

Kira anlaşmazlıklarında 1 Eylül itibariyle yeni dönem başlıyor. Taraflar mahkemeden önce arabulucuya gitmek zorunda kalacak.

Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarında yeni dönem! 1 Eylül'de yürürlüğe giriyor - Resim: 1

Kira anlaşmazlıkları, mahkeme yerine zorulu hale getirilen arabulucuyla çözülmeye çalışılacak.

1 / 12
Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarında yeni dönem! 1 Eylül'de yürürlüğe giriyor - Resim: 2

1 Eylül'de başlayacak zorunlu uygulama ile mahkemelerin iş yükünün hafiflemesi ve sorunların daha hızlı çözülmesi amaçlanıyor.

2 / 12
Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarında yeni dönem! 1 Eylül'de yürürlüğe giriyor - Resim: 3

Enflasyon ve döviz kurlarındaki artışla birlikte ev ve iş yeri kiraları son iki yılda katlanarak arttı. Bu duruma yüzde 25'lik kira artış sınırlaması da eklenince anlaşmazlıklarda rekor kırıldı.

3 / 12
Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarında yeni dönem! 1 Eylül'de yürürlüğe giriyor - Resim: 4

Ancak mahkemelerdeki yoğunluk nedeniyle açılan davalarda ilk duruşmanın görülmesi bile 8 ay sonrasını buluyor.

4 / 12