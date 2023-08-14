Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarında yeni dönem! 1 Eylül'de yürürlüğe giriyor
Kira anlaşmazlıklarında 1 Eylül itibariyle yeni dönem başlıyor. Taraflar mahkemeden önce arabulucuya gitmek zorunda kalacak.
Kira anlaşmazlıkları, mahkeme yerine zorulu hale getirilen arabulucuyla çözülmeye çalışılacak.
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1 Eylül'de başlayacak zorunlu uygulama ile mahkemelerin iş yükünün hafiflemesi ve sorunların daha hızlı çözülmesi amaçlanıyor.
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Enflasyon ve döviz kurlarındaki artışla birlikte ev ve iş yeri kiraları son iki yılda katlanarak arttı. Bu duruma yüzde 25'lik kira artış sınırlaması da eklenince anlaşmazlıklarda rekor kırıldı.
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Ancak mahkemelerdeki yoğunluk nedeniyle açılan davalarda ilk duruşmanın görülmesi bile 8 ay sonrasını buluyor.
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