Ev sahibi-kiracı arasında bir kriz daha: Yargıtay sınırlama koydu
Arabulucu Avukat Niymet Yaman Yıldırım ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan "ev gösterme" konusuyla ilgili yasal yükümlülükleri anlattı.
Son dönemde ev sahipleri ve kiracılar arasında ‘ev gösterme’ tartışması yaşanıyor. Kimi kiracılar, oturdukları daireyi satın almak ya da kiralamak için gelenlere evlerini göstermek istemiyor. Bu da kiracılar ile ev sahipleri arasında anlaşmazlığa neden oluyor.
Öncelikle ev sahibinin kiracıdan evi, makul sürelerde ve saatlerde göstermek için izin alması gerekiyor. Ancak bu süreler konusunda taraflar arasında pek çok kez anlaşma sağlanamıyor. Peki yasalara göre, mevcut kiracıların o daireyi haftada kaç kez göstermeleri gerekiyor?
YARGITAY SINIRLAMA KOYUYOR
TRT Haber’den Semih Çalışkan’ın haberine göre, Arabulucu Avukat Niymet Yaman Yıldırım, konuyla ilgili şunları söyledi:
“Yargıtay diyor ki; hafta içi iki ya da dört saat, hafta sonu iki ya da dört saat olacak şekilde düzenleme yapılıyor. En önemlisi de bunu sınırlı süreyle yapıyor. Altı ay boyunca gösterebilirsin, üç ay süreyle gösterebilirsin gibi sınırlama koyuyor.”