Ev sahibi-kiracı kavgası ölümle bitti... Evi ateşe verdiler!
Adana'da ev sahibi çift tarafından darbedilen kiracı olay sonrası fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Tutuklanan çiftin evinde yangın çıktı.
Kaynak: İHA
Adana'nın Kozan ilçesinde 29 Ağustos tarihinde ev sahibi Y.R. ve eşi N.R.'nin darp ettiği 70 yaşındaki H.B., olay sonrası evinde fenalaşarak yaşamını yitirdi. 500 TL'lik şofben tamir ücreti nedeniyle çıktığı öğrenilen ve ölümle sonuçlanan kavga sonrası öğretmen R. çifti tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1 / 4
Gece saatlerinde, R. ailesine ait Savruk yaylasında bulunan ev henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.
2 / 4
Geceyi aydınlatan yangın, ormanlık alana sıçramadan Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arozöz ile ve Kozan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebinin anlaşılabilmesi için savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
3 / 4
4 / 4