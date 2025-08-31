Ev sahibi-kiracı kavgası ölümle bitti... Evi ateşe verdiler!

Geceyi aydınlatan yangın, ormanlık alana sıçramadan Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arozöz ile ve Kozan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebinin anlaşılabilmesi için savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.