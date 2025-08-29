Ev sahibi-kiracı kavgası ölümle bitti
Adana'nın Kozan ilçesinde bir ev sahibi, anlaşmazlık yaşadığı kiracısını sopayla dövüp ölümüne neden oldu.
Kaynak: İHA
Olay, ilçeye bağlı Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre ev sahibi Y.R., bir süredir anlaşmazlık yaşadığı kiracısı H.B. ile tartıştı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine ev sahibi, sopayla kiracısı B.'ye saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.
Evine giden kiracı, evde fenalaşınca bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede H.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay sonrası kaçan Y.R.'yi arama çalışması ise sürüyor.
