Ev sahibi, kiracısının kabusu oldu: Kilidi değiştirip eşyaları sokağa attı

EŞYALARINI SOKAĞA ATTI

Ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlık bir süre daha devam etti. Bu süreçte Ç.O., abisinin vefatı nedeniyle memleketine gitti ve yaklaşık 2 ay burada kaldı. İstanbul’a döndüğünde ise evine giremeyen Ç.O., durumu anlamak için yakınlarda oturan diğer abisinin evine gitti. Kısa süre sonra komşularının araması üzerine eşyalarının evden çıkarıldığını öğrendi. Bunun üzerine oturduğu apartmana giden Ç.O., eşyalarının kendisine haber verilmeden dışarı atıldığını gördü. Ç.O., yaşanan o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.