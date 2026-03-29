Ev sahibi, kiracısının kabusu oldu: Kilidi değiştirip eşyaları sokağa attı
İstanbul Esenyurt'ta 6 yıllık kiracısından 40 bin lira kira isteyen ev sahibi, anlaşamayınca eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı.
Olay, 26 Mart akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 10 yıldır eşiyle boşanma aşamasında olan Ç.O., 6 yıl önce çocuklarıyla birlikte bir binanın 2’nci katındaki daireyi kiraladı. Ev sahibi D.G., birkaç yıl önce kirayı elden almak istediğini belirtti. Ancak Ç.O., kirayı elden vermeyi reddederek ödemelerini düzenli olarak PTT aracılığıyla, kontratta yer alan T.C. kimlik numarasına yatırdı. Bir süre sonra PTT yetkilileri, ev sahibinin kirayı çekmediğini Ç.O.’ya bildirdi.
Bunun üzerine Ç.O., durumu ev sahibine sorduğunda “Seni evden çıkarabilmek için almıyoruz" yanıtını aldı. Ç.O. da komşusundan temin ettiği ev sahibine ait IBAN numarasına biriken kira bedellerinin tamamını yatırdı. Ancak bu kez ev sahibi, aralıklarla emniyeti arayarak kiracısının evinden ceset kokusu geldiğini öne sürüp kapının açılmasını talep etti.
İhbar üzerine adrese gelen emniyet ekipleri ise herhangi bir kokuya rastlamadıkları için kapıyı açarak içeri girmeyi her seferinde reddetti.
EŞYALARINI SOKAĞA ATTI
Ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlık bir süre daha devam etti. Bu süreçte Ç.O., abisinin vefatı nedeniyle memleketine gitti ve yaklaşık 2 ay burada kaldı. İstanbul’a döndüğünde ise evine giremeyen Ç.O., durumu anlamak için yakınlarda oturan diğer abisinin evine gitti. Kısa süre sonra komşularının araması üzerine eşyalarının evden çıkarıldığını öğrendi. Bunun üzerine oturduğu apartmana giden Ç.O., eşyalarının kendisine haber verilmeden dışarı atıldığını gördü. Ç.O., yaşanan o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.