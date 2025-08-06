Ev sahibi olma hayali kuran emekli ve asgari ücretlilere kötü haber!
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Türkiye’de ortalama konut fiyatları üzerinden asgari ücretliler ile emeklilerin ev sahibi olma sürelerini hesapladı.
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatının 33 bin 470 lira, ortalama konut büyüklüğünün ise 110 metrekare olduğunu belirtti.
Bu verilere göre ortalama bir konutun fiyatının 3 milyon 681 bin liraya ulaştığını söyleyen Başevirgen, “Ev sahibi olmak hayaliyle yaşayan milyonlarca emekli ve asgari ücretli için ev sahibi olmak imkansız hale geldi” diye konuştu.
Asgari ücretli yurttaşların ev sahibi olabilmesi için ne kadar para biriktirmeleri gerektiğine dikkat çeken Başevirgen, şunları aktardı:
“Bir asgari ücretli, 22 bin 104 lira ile yılda 265 bin 248 lira kazanıyor. Asgari ücretle çalışan bir yurttaş, maaşına hiç dokunmadan Türkiye’de ev sahibi olabilmek için 166 buçuk maaşını biriktirmesi gerekiyor. Ev fiyatlarının artmayacağını varsaysak bile, asgari ücretli yurttaş ancak 13,9 yılda aldığı maaşı biriktirerek başını sokacak bir ev alabilir.”