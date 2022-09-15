Ev sahibi olmak isterken hayatlarının şokunu yaşadılar

İnşaat halinde olan proje için 150 bin lira peşinat verdiğini belirten Yasemin Ç., “Gayrimenkul şirketine ev almak için gittim. Burada bir müteahhit firma tarafından yapılan inşaat alanını gösterdiler. Kasım ayında inşaatın biteceğini söylediler. 150 bin lirayı gayrimenkul danışmanının annesinin hesabına yatırdım ve sözleşme imzalandı. 200 bin lirayı da anahtar teslimden sonra verecektim. Şirket yetkilisi, bizi kendisine ait olduğunu söylediği başka bir eve yerleştirdi. ‘Anahtar teslime kadar kira ödemeyin, sadece fatura için 100 lira verin' dedi. Gayrimenkul danışmanı kaçmadan önce öğrendim ki ev ona ait bile değilmiş. Ev sahibi olmak umuduyla yola çıktık ama hem paramız gitti hem de evimiz yok” dedi.