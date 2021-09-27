Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! İstanbul'da 35 bin ev satılığa çıkıyor
İstanbul genelinde toplam 35 bin yeni konut satışa çıkıyor. 2021 ve 2022 yıllarında satışa çıkacak projelerle dar gelirli vatandaşlar rahat bir nefes alacak.
Konut piyasasını hareketlendirecek adım Emlak Konut GYO'dan geldi. Şirket yılın son çeyreğinde 15 bin, 2022 sonuna kadar da 20 bin konut satışa sunacak. Yeni projelerinin sektörde domino etkisi yapacağını ifade eden Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, "Piyasada yeni ihalelerin yapılması, satışların başlaması ve vatandaşın bu projelere talep göstermesi diğer konut üreticilerini de harekete geçirecek" dedi.
Hürriyet'in haberine göre; konut piyasasında hem pandemi hem de maliyet artışı nedeniyle ara verilen yeni yatırımların bir bir devreye girmesi bekleniyor. Üretimde başlayacak bu hareketlilikte öncü adımı Emlak Konut GYO attı. Şirket, konut piyasasını canlandırmak ve bekleyen konut üreticilerini cesaretlendirmek için düğmeye bastı.
2021 yılının son çeyreğinde ekonomik faaliyetlerin sanayi ve konut sektörü başta olmak üzere tüm sektörler açısından olumlu olacağına ve büyümenin devam edeceğine inandıklarını belirten Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, "Biz de şirket olarak son çeyrekte İstanbul'da toplam 12 yeni projenin satışlarına başlamayı planlıyoruz" diye konuştu.
Bu yıl başlayacakları projelerin Çekmeköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Sarıyer Ayazağa, Avcılar ve Kartal ilçelerinde olacağını dile getiren Gedikli, 2022'de de üretime ara vermeden devam edeceklerini söyledi ve şu bilgileri verdi: "Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre tasarladığımız toplam 15 bin bağımsız bölümü bu sene sonuna kadar satışa sunacağız. 2022 yıl sonuna kadar ise bunlara ilave olarak portföyümüzdeki mevcut arsaları da geliştirerek 20 bin bağımsız bölümü daha satışa sunmayı hedefliyoruz."