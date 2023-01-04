Ev sahibinden kiracısına ölüm tehdidi

Ev sahibinden bu tepkiyi beklemediğini ve ne olduğuna anlam vermediğini söyleyen İsa Zammar, "Evimde 30 Kasım 2022’de yangın çıktı. Evden çıkmadık, evi tamir ettim. Evi tamir etmeden önce ev sahibiyle görüşerek, 'Ben evi yaptığım zaman bana evimden çık diye söyleme' dedim. O bana 'Siz evi yapın oturun, sıkıntı yok' dedi. Bir arkadaş bize yardım etti ve evi yaptım. Ev sahibiyle anlaştık, bu ay içerisinde kira ödemem çok zordu. Hem evi tamir ettim hem de kira vereceğim. Ev sahibim ise 'Bu ay kira istemiyorum' dedi. Ocak ayının 1’inde daha 24 saat geçmeden pencereden gelerek, 'İsa ev kirasını istiyorum' dedi. Kapıdan gelsin beni çağırsın kira istediğini söylesin, akşama kadar vermediğim takdirde şikayet etmeye hakkı var. Ben zaten parayı çekip ev sahibine verecektim" diye konuştu.