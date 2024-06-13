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Ev sahibine isyan eden kiracı binaya astığı pankart olay oldu

Elazığ’da bir vatandaş kayınvalidesinin oturduğu binanın yağan yağmur sularını bodrum katta biriktirmesi, ev sahiplerinin de yaptırmamasından dolayı çareyi pankart asmakta buldu.

Kaynak: İHA
Ev sahibine isyan eden kiracı binaya astığı pankart olay oldu - Resim: 1

Elazığ’da bir vatandaşın, kayınvalidesinin oturduğu binaya astırdığı pankart şaşkınlığa neden oldu. 

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Ev sahibine isyan eden kiracı binaya astığı pankart olay oldu - Resim: 2

Merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde bir binada, yağmur yağmasının ardından yağmur suları bodrumda birikmeye başladı.

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Ev sahibine isyan eden kiracı binaya astığı pankart olay oldu - Resim: 3

Durumdan bıkan vatandaş, ilginç bir yönteme başvurdu. Ev sahipleriyle görüşen fakat olumlu bir dönüş alamayan vatandaş, çareyi binanın dışına pankart asmakta buldu. 

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Ev sahibine isyan eden kiracı binaya astığı pankart olay oldu - Resim: 4

Öfkeli vatandaş vinç yardımı ile binanın dış kısmına, "Bu binanın temeli yağmur suyu almaktadır, burada oturulması risklidir, inanmayan bakabilir" yazısı asarak duruma tepkisini gösterdi.

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