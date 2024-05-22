Ev sahibiyle tartışan kiracı evi havaya uçurdu
Türkiye'de ev sahipleri ile kiracılar arasında cinayetle sonuçlanan tartışmalara dahi yol açan "barınma krizi" bu sefer başka bir boyuta sıçradı. Ev sahibi ile tartışan bir kiracı doğalgaz borusunu kesip evi havaya uçurdu.
Kaynak: DHA
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Bursa'da ev sahibi H.B. ile tartışan kiracı A.A. (40), dairenin doğal gaz vanasını açtı. Sıkışan gaz nedeniyle meydana gelen patlamada A.A. yaralanırken, ev kullanılamaz hale geldi.
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Olay, saat 16.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi 199. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi H.B. ile bilinmeyen nedenle tartışan kiracı A.A., 3 katlı binanın giriş katındaki dairenin doğal gaz vanasını açtı.
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Evde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Kapı ve pencerelerin parçalandığı, eşyaların sokağa fırladığı olay sonrası adrese çok sayıda, sağlık, itfaiye ve polis ekibi gönderildi.
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