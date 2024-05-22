Ev sahibiyle tartışan kiracı evi havaya uçurdu

Olay, saat 16.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi 199. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi H.B. ile bilinmeyen nedenle tartışan kiracı A.A., 3 katlı binanın giriş katındaki dairenin doğal gaz vanasını açtı.