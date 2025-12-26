Ev ve arsanın bir bileni Mert Başaran bu sefer de altın yatırımcılarını uyardı

Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın için yatırımcılar 2026 yılında piyasaları nelerin beklediğini ve altının yeni yönünün yukarı mı yoksa aşağı mı olacağını merak ederken hem dünyanın en büyük finans kuruluşlarından hem de piyasa analistleri ve ekonomistlerden de tahminler peş peşe geliyor.