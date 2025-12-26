Ev ve arsanın bir bileni Mert Başaran bu sefer de altın yatırımcılarını uyardı
Küçük yatırımlarla büyük kazançlar elde edilebileceğine yönelik yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Mert Başaran, katıldığı canlı yayında 2025 yılına rekor bir seviyeden veda etmeye hazırlanan altın fiyatları için yatırımcıları uyardı...
Yılın son günlerinde yeniden yükselişe geçtikten sonra hızla geri çekilen altın fiyatları bugün yeniden rekor bir yükselişe imzasını atarak atırımcının kafasını karıştırmaya devam etti. Altın ve gümüş rekorlarla geçen yılın son günlerinde de rekor seviyelerde. Gram altın 26 Aralık 2025 tarihinde 6 bin 243 lirayı gördü. Gümüş de zirveyi yeniledi ve 75 doları aştı.
Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın için yatırımcılar 2026 yılında piyasaları nelerin beklediğini ve altının yeni yönünün yukarı mı yoksa aşağı mı olacağını merak ederken hem dünyanın en büyük finans kuruluşlarından hem de piyasa analistleri ve ekonomistlerden de tahminler peş peşe geliyor.
Tarihinin en büyük rallisine imzasını attığı 2025 yılına rekor seviyeden geri çekilmesine rağmen haftanın son işlem gününde yeniden tırmanışa geçen altının ons fiyatının Fed'in faiz indirimlerine ilişkin iyimserlikler, jeopolitik tansiyonun artabileceği endişeleri ve merkez bankalarının devam eden alımlarından destek bulduğu görülürken, altının onsu bugün 4 bin 531,1 dolarla rekor kırdı.
Altın fiyatlarındaki bu sert hareketler devam ederken Türkiye'de özellikle konut, iş yeri ve arsa gibi gayrimenkul yatırımları için yaptığı açıklamalar ve küçük yatırımlarla büyük kazançlar elde edilebileceğine yönelik verdiği tavsiyelerle dikkat çeken Mert Başaran'dan katıldığı canlı yayında dikkat çeken bir uyarı geldi.