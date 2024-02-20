Evcil hayvan mezarlığı CİMER'lik oldu! Mahalle sakinleri isyanda

'KİMSE ARAZİ ALMAK İSTEMİYOR'

Bir mahalle sakini de evcil hayvan mezarlığının arsalarının değerini düşürdüğünü söyleyerek kaldırılmasını istedi. Mezarlığın yakınında TOKİ'nin 300 dönüm arazisinin olduğunu belirterek, "Köylüler oraya ev yaptı ve yarın konuta açılacak. Onun için biz burada çok aciz olduk. Köylü çok rahatsız oldu. Kimse gelip de burada arazi almak istemiyor. Hiçbir şey yapmak istemiyor. Köylü bile burada bahçe falan yapmak istemiyor; çoluğu çocuğu gelmek istemiyor. Yerleşim alanına yapmasa, uzak bir yere yapsa sorun yok. Biz hayvan sevmeyen insan değiliz. Biz gelip de köyün dibine yapmalarından rahatsızız" ifadelerini kullandı.