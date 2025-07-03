Evde bakım ücreti, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı... Hepsi değişti!

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Engelli aylığı yüzde 40-69 arası olanlar için 3.723 liradan 4.243 liraya, yüzde 70 ve üzeri için 5.858 liradan 6.363 liraya ve 18 yaş altı engelli aylığı 3.723 liradan 4.243 liraya yükseldi.