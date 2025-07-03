Evde bakım ücreti, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı... Hepsi değişti!
Memur maaşlarına gelen zamla birlikte engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı ve evde bakım yardımı da arttı.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası memurların zam oranı belli oldu. Emekli ve memur maaşlarının yanı sıra engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı.
Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 15.57 oranında zam yapıldı.
EVDE BAKIM YARDIMI VE 65 YAŞ AYLIĞI
Evde bakım yardımı 10.125 TL'den 11.538 TL'ye yükseldi. 65 yaş aylığı 4.664 TL'den 5.315 TL'ye çıktı.
ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
Engelli aylığı yüzde 40-69 arası olanlar için 3.723 liradan 4.243 liraya, yüzde 70 ve üzeri için 5.858 liradan 6.363 liraya ve 18 yaş altı engelli aylığı 3.723 liradan 4.243 liraya yükseldi.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
Kıdem tazminatı tavanı ise 46.659 liradan 53.924 liraya yükseldi.