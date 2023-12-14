Evde yılbaşı kutlamak bile lüks... Fiyatlar Yüzde 50'den fazla arttı
Yılbaşı kutlamasında tercih edilen yapay çam ağacı ve süs eşyalarının maliyeti, geçen yıla göre yüzde 50'den fazla arttı. Yılbaşı ağacının fiyatı 1200 liradan başlayıp, 22 bin 500 liraya kadar çıkıyor.
Antalya'da, yeni yılı evde kutlayacakların alışveriş telaşı başladı. Ev süslemesi için ilk tercih ise yapay çam ağacı oldu. Yılbaşını evde kutlamak isteyenler, hediyelik eşya satışı yapan mağazalar ile online alışveriş sitelerine yoğun ilgi gösterdi. Yılbaşı kutlaması için yapay çam ağacı ve süslemesindeki yıldız, renkli küre, hediye paketleri en çok satılan ürünler arasında yer aldı.
YILDIZ VE RENKLİ KÜRELERİN SATIŞINDA SON 1 HAFTADA ARTIŞ
Evde yılbaşı kutlamalarını daha eğlenceli hale dönüştürmek isteyenler ise Noel Baba kostümü, şapkası ve sakalına yoğun ilgi gösterdi. Mağazalardaki alışverişlerde Noel Baba kostümü, şapkası ile sakalı, yapay çam ağacı ve süslemede kullanılan yıldız, renkli kürelerin satışında son bir haftada artış yaşandı.
Hediyelik eşya satan Charlotte Öztürk, insanların yılbaşını evde kalabalık kutlamayı planladığını, bunun için hazırlıklara başladıklarını vurguladı. Otel ve restoran işletmelerinin de süsleme için alışveriş yaptığını dile getiren Öztürk, özellikle yabancıların süsleme için hediyelik eşya mağazalarına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Süsleme için alışveriş yapanların en çok tercih ettiği 150 santimetre boyundaki yapay çam ağacının 575 liradan alıcı bulduğunu söyleyen Öztürk, “180 santimetre uzunluğundaki yapay çam ağacı 1500, 210 santimetre uzunluğundaki ağaçlar 2 bin 250 lira, 3 metre boyundaki 6 bin liradan satılıyor. Tercihe göre 9 bin liraya kadar yükselen yılbaşı ağacı bulunuyor. Yılbaşı ağacı süslemelerinde genellikle kullanılan 12'li çan 50 lira, 4'lü melek 75 lira, 4'lü süs çizme 125 lirayken, 6'lı top 55, 6'lı fiyonk 60 lira, ağaç tepeliği 45 lira, LED ışık 100 liradan satılıyor" dedi.