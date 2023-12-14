Evde yılbaşı kutlamak bile lüks... Fiyatlar Yüzde 50'den fazla arttı

Süsleme için alışveriş yapanların en çok tercih ettiği 150 santimetre boyundaki yapay çam ağacının 575 liradan alıcı bulduğunu söyleyen Öztürk, “180 santimetre uzunluğundaki yapay çam ağacı 1500, 210 santimetre uzunluğundaki ağaçlar 2 bin 250 lira, 3 metre boyundaki 6 bin liradan satılıyor. Tercihe göre 9 bin liraya kadar yükselen yılbaşı ağacı bulunuyor. Yılbaşı ağacı süslemelerinde genellikle kullanılan 12'li çan 50 lira, 4'lü melek 75 lira, 4'lü süs çizme 125 lirayken, 6'lı top 55, 6'lı fiyonk 60 lira, ağaç tepeliği 45 lira, LED ışık 100 liradan satılıyor" dedi.