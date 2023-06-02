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Evde zorla tutulan Ugandalı kadının çığlıkları ortalığı ayağa kaldırdı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Uganda uyruklu bir kadın birlikte alkol adlığı S.K. ile tartışmaya başladı. Ugandalı kadın, evin penceresine çıkarak ''Anne'' diye bağırmaya başladı. Kadın itfaiye merdiveniyle kurtarılırken S.K. ise gözaltına alındı.

Evde zorla tutulan Ugandalı kadının çığlıkları ortalığı ayağa kaldırdı - Resim: 1

Olay, Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de bir sokakta gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Uganda uyruklu S. N.(43) bir gün önce tanıştığı S. K.(48) ile arkadaş oldu. S.N. ve S.K. dışarıda bir süre alkol aldıktan sonra S.K.'nin Yenimahalle'deki evine geldi. S. N. ile S. K. evde alkol almaya devam etti. Bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı.

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Evde zorla tutulan Ugandalı kadının çığlıkları ortalığı ayağa kaldırdı - Resim: 2

Tartışmanın ardından S. K., kadının evden çıkmasını izin vermedi.  S. N. birinci kattaki dairenin penceresine çıkarak 'Anne' diye bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar sesleri duyarak durumu polise bildirdi. Bu sırada S. K. pencerede bağırmaya devam eden S. N.'yi  içeri çekti. 

 

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Evde zorla tutulan Ugandalı kadının çığlıkları ortalığı ayağa kaldırdı - Resim: 3

S.K. SİLAHIYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri S.N.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye merdiveniyle ekipler S.N.'nin bulunduğu pencereye yaklaşarak itfaiye aracının sepetiyle kadını kurtardı. O sırada polis ekipleri de dairenin kapısını kırarak içeri girdi. S.K. yanında bulundurduğu bir adet tabanca ile gözaltına alındı. 

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Evde zorla tutulan Ugandalı kadının çığlıkları ortalığı ayağa kaldırdı - Resim: 4

S.N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken şüpheli S. K.'nin İlçe Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

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