Evde zorla tutulan Ugandalı kadının çığlıkları ortalığı ayağa kaldırdı

Olay, Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de bir sokakta gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Uganda uyruklu S. N.(43) bir gün önce tanıştığı S. K.(48) ile arkadaş oldu. S.N. ve S.K. dışarıda bir süre alkol aldıktan sonra S.K.'nin Yenimahalle'deki evine geldi. S. N. ile S. K. evde alkol almaya devam etti. Bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı.