Evde zorla tutulan Ugandalı kadının çığlıkları ortalığı ayağa kaldırdı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da Uganda uyruklu bir kadın birlikte alkol adlığı S.K. ile tartışmaya başladı. Ugandalı kadın, evin penceresine çıkarak ''Anne'' diye bağırmaya başladı. Kadın itfaiye merdiveniyle kurtarılırken S.K. ise gözaltına alındı.
Olay, Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de bir sokakta gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Uganda uyruklu S. N.(43) bir gün önce tanıştığı S. K.(48) ile arkadaş oldu. S.N. ve S.K. dışarıda bir süre alkol aldıktan sonra S.K.'nin Yenimahalle'deki evine geldi. S. N. ile S. K. evde alkol almaya devam etti. Bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından S. K., kadının evden çıkmasını izin vermedi. S. N. birinci kattaki dairenin penceresine çıkarak 'Anne' diye bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar sesleri duyarak durumu polise bildirdi. Bu sırada S. K. pencerede bağırmaya devam eden S. N.'yi içeri çekti.
S.K. SİLAHIYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri S.N.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye merdiveniyle ekipler S.N.'nin bulunduğu pencereye yaklaşarak itfaiye aracının sepetiyle kadını kurtardı. O sırada polis ekipleri de dairenin kapısını kırarak içeri girdi. S.K. yanında bulundurduğu bir adet tabanca ile gözaltına alındı.
S.N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken şüpheli S. K.'nin İlçe Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.