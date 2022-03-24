Evden çıkmadan gezebileceğiniz sanal müzeler

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN YER GÖBEKLİTEPE



Müze ve ören yerlerinin 3 boyutlu gerçek modellerinin internet üzerinden, etkileşimli gezilebilmesi, kültürel mirasın sanal ortamda da tanıtılması amacıyla 25 Mart 2020'de www.sanalmuze.gov.tr web sayfası ücretsiz olarak beğeniye sunuldu.

Bu kapsamda, 32 müze ve ören yeri ve bir geçici sergi, sanal olarak gezilebiliyor. Sanal müzeler, Nisan 2021 tarihi itibariyle 12 milyon 529 bin 246 milyon kez ziyaret edildi.

En çok ziyaret edilen sanal müzeler arasında 3 milyon 383 bin 985 ziyaret ile Göbeklitepe Ören Yeri ilk sırada, 1 milyon 869 bin 319 ziyaret ile Kurtuluş Savaşı Müzesi ikinci sırada, 1 milyon 350 bin 742 ile de Efes Ören Yeri üçüncü sırada yer aldı.

Efes'i 1 milyon 100 bin 147 kez ziyaret ile Troya Müzesi ve 1 milyon 31 bin 447 kez ziyaret ile de Anadolu Medeniyetleri Müzesi izledi.