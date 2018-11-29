  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 29 Kasım 2018 21:13

Evden kaçan liseli kızlar ortalığı karıştırdı

Adapazarı'nda evden kaçan 2 genç kız, caddede yerel bir televizyon kanalına röportaj verdikten sonra polisleri görünce kaçmaya başladı.

Evden kaçan liseli kızlar ortalığı karıştırdı

Adapazarı'nda evden kaçan 2 genç kız, caddede yerel bir televizyon kanalına röportaj verdikten sonra polisleri görünce kaçmaya başladı.

1/ 9
Evden kaçan liseli kızlar ortalığı karıştırdı

Polislere tekmeler savurup, küfürler eden kızlar güçlükle polis aracına bindirilerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

2/ 9
Evden kaçan liseli kızlar ortalığı karıştırdı

Olay saat 16.00 sıralarında, Adapazarı şehir merkezindeki Şemsiyeli Park önünde yaşandı. Lise öğrencisi 17 yaşındaki G.N. ve A.K., dün akşam saatlerinde evden kaçtı.

3/ 9
Evden kaçan liseli kızlar ortalığı karıştırdı

2 kız, geceyi dışarıda geçirip 1 gün boyunca şehir merkezinde vakit geçirdi. Çocukların aileleri ise Sakarya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. 2 kız, Sakarya'da yayın yapan TV264 isimli televizyon kanalında yayınlanan 'Dök İçini Rahatla' isimli programın sokakta kurduğu alanda röportaj verdi.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM