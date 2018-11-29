Evden kaçan liseli kızlar ortalığı karıştırdı
Adapazarı'nda evden kaçan 2 genç kız, caddede yerel bir televizyon kanalına röportaj verdikten sonra polisleri görünce kaçmaya başladı.
Adapazarı'nda evden kaçan 2 genç kız, caddede yerel bir televizyon kanalına röportaj verdikten sonra polisleri görünce kaçmaya başladı.
Polislere tekmeler savurup, küfürler eden kızlar güçlükle polis aracına bindirilerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olay saat 16.00 sıralarında, Adapazarı şehir merkezindeki Şemsiyeli Park önünde yaşandı. Lise öğrencisi 17 yaşındaki G.N. ve A.K., dün akşam saatlerinde evden kaçtı.
2 kız, geceyi dışarıda geçirip 1 gün boyunca şehir merkezinde vakit geçirdi. Çocukların aileleri ise Sakarya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. 2 kız, Sakarya'da yayın yapan TV264 isimli televizyon kanalında yayınlanan 'Dök İçini Rahatla' isimli programın sokakta kurduğu alanda röportaj verdi.