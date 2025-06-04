Evden, ofisten fark etmez! Bayramda çalışıyorsanız bu ücreti patronunuzdan isteyin
Kurban Bayramı süresince, uzaktan ya da ofiste çalışanlar ek ücret hakkı kazanırken, eğer haftalık çalışma süresi olan 45 saati geçerek fazla mesai de yapmışlarsa gelirini arttırıyor. İşte bayramda çalışanların yasal hakları...
İşte 6 Haziran Cuma günü başlayacak olan ve 8 Haziran Pazartesi akşamı sona erecek Kurban Bayramı tatili boyunca çalışacakları ve işverenler dikkat...
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İş Kanunu’na göre, işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamaz olsa da toplu iş sözleşmesinde veya bireysel iş sözleşmesinde açık bir hüküm varsa farklı bir uygulama mümkün olabiliyor.
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Örneğin resmi tatil olan bayram günlerinde çalışan günde sadece 1 saat bile çalışsa bile tam gün üzerinden ücret alma hakkına sahip oluyor.
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Bayramda çalışanlar için ücret hesaplaması ise örnek bir hesaplamayla brüt maaşı 30 bin TL olan bir işçi, arife günü öğleden sonra ve bayramın ilk iki günü çalışırsa, brüt 2.500 TL ek ücret olarak yapılmaktadır.
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