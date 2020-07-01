Eve hapsettiği kızını kedi mamasıyla besliyor, 14 yıldır banyo yaptırmıyor

Anne Tatyana ise, okulunu bitirdikten sonra Nadezhda'nın ne çalışmasına ne de okula devam etmesine izin verdi. Nadezhda yaşadığı hayata alıştığını ve evden ayrılmayı hiç düşünmediğini söyledi. Tatyana'nın emekliliğinin ardından anne kız giderek toplumdan daha fazla uzaklaştılar ve sonrasında devlet tarafından sunulan sosyal yardımları da reddettiler.