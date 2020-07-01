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  3. 01 Temmuz 2020 11:09

Eve hapsettiği kızını kedi mamasıyla besliyor, 14 yıldır banyo yaptırmıyor

Rusya'da emekli bir kadın 26 yıl boyunca kümes gibi bir evde tuttuğu kızını kedi mamasıyla besledi. Dış dünyadan izole yaşayan 42 yaşındaki kadının, 2006 yılından beri banyo yapmadığı ortaya çıktı.

Eve hapsettiği kızını kedi mamasıyla besliyor, 14 yıldır banyo yaptırmıyor

Rusya'da bir kadın, 26 yıl boyunca kümes gibi bir evde tuttuğu kızını sadece kedi mamasıyla besledi. Dış dünyadan izole edilmiş olan Nadezhda Bushueva, annesiyle yaşadığı evi kedilerle de paylaşıyordu. Anne kızın ilginç yaşantısını görenler ise hayretler içerisinde kaldı.

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Eve hapsettiği kızını kedi mamasıyla besliyor, 14 yıldır banyo yaptırmıyor

Elektriği ve suyu olmayan bir evde yaşayan Nadezhda, 16 yaşından beri dışardaki tehlikelerden korumak için annesi tarafından izole edildi ve şu an 42 yaşında olan kadın yalnızca annesi hastaneye kaldırıldığında evinden ayrıldı.

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Eve hapsettiği kızını kedi mamasıyla besliyor, 14 yıldır banyo yaptırmıyor

Anne Tatyana ise, okulunu bitirdikten sonra Nadezhda'nın ne çalışmasına ne de okula devam etmesine izin verdi. Nadezhda yaşadığı hayata alıştığını ve evden ayrılmayı hiç düşünmediğini söyledi. Tatyana'nın emekliliğinin ardından anne kız giderek toplumdan daha fazla uzaklaştılar ve sonrasında devlet tarafından sunulan sosyal yardımları da reddettiler.

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Eve hapsettiği kızını kedi mamasıyla besliyor, 14 yıldır banyo yaptırmıyor

Tatyana'nın hastalığı ile birlikte yerel meclis kurulu lideri Vasily Tovarnov'la iletişime geçtiklerinde ise korkunç gerçek ortaya çıktı. Nadezhda, evlerinde çok sayıda fare ve kedi olduğunu, annesiyle aynı yatağı paylaştıklarını söyledi.

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