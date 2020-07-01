Eve hapsettiği kızını kedi mamasıyla besliyor, 14 yıldır banyo yaptırmıyor
Rusya'da emekli bir kadın 26 yıl boyunca kümes gibi bir evde tuttuğu kızını kedi mamasıyla besledi. Dış dünyadan izole yaşayan 42 yaşındaki kadının, 2006 yılından beri banyo yapmadığı ortaya çıktı.
Rusya'da bir kadın, 26 yıl boyunca kümes gibi bir evde tuttuğu kızını sadece kedi mamasıyla besledi. Dış dünyadan izole edilmiş olan Nadezhda Bushueva, annesiyle yaşadığı evi kedilerle de paylaşıyordu. Anne kızın ilginç yaşantısını görenler ise hayretler içerisinde kaldı.
Elektriği ve suyu olmayan bir evde yaşayan Nadezhda, 16 yaşından beri dışardaki tehlikelerden korumak için annesi tarafından izole edildi ve şu an 42 yaşında olan kadın yalnızca annesi hastaneye kaldırıldığında evinden ayrıldı.
Anne Tatyana ise, okulunu bitirdikten sonra Nadezhda'nın ne çalışmasına ne de okula devam etmesine izin verdi. Nadezhda yaşadığı hayata alıştığını ve evden ayrılmayı hiç düşünmediğini söyledi. Tatyana'nın emekliliğinin ardından anne kız giderek toplumdan daha fazla uzaklaştılar ve sonrasında devlet tarafından sunulan sosyal yardımları da reddettiler.