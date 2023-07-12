Evi ve arsası olanlar dikkat: Tapuda yeni dönem

Bu nedenle tapudaki yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni bir uygulama ihtiyacı ortaya çıktı. Artık noterlerde sadece konut değil, ofis, dükkân, arsa ve tarla gibi ‘tüm taşınmazların’ alım-satım işlemi yapılacak.

Gelişmeyle birlikte ortaya çıkan sorular ve yanıtları şöyle: