Evin bahçesindeki çökme mezar odasını ortaya çıkarttı
Gaziantep'te bir evin bahçesinde meydana gelen çökmenin ardından Roma dönemine ati tek oda mezar gün yüzüne çıktı.
Kaynak: DHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerinin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde artçılar sürerken, bir vatandaş, 1 Aralık'ta bahçesinde çökme olduğunu belirterek, İl Jandarma Komutanlığı'na bilgi verdi. Bölgede güvenlik tedbiri alınırken, çökme sonucu ortaya çıkan buluntular dikkat çekti.
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Gaziantep Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi. İncelemede, 2,5 metre yüksekliğinde Roma dönemine ait tek oda mezar, 5 adet insan kemiği, 1 adet içi boş çömlek ve 1 adet bronz fibula iğnesi bulundu.
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İl Jandarma Komutanlığı'nca koruma altına alınan bölgede, incelemelerin sürdüğü bildirildi.
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