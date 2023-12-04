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Evin bahçesindeki çökme mezar odasını ortaya çıkarttı

Gaziantep'te bir evin bahçesinde meydana gelen çökmenin ardından Roma dönemine ati tek oda mezar gün yüzüne çıktı.

Kaynak: DHA
Evin bahçesindeki çökme mezar odasını ortaya çıkarttı - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde artçılar sürerken, bir vatandaş, 1 Aralık'ta bahçesinde çökme olduğunu belirterek, İl Jandarma Komutanlığı'na bilgi verdi. Bölgede güvenlik tedbiri alınırken, çökme sonucu ortaya çıkan buluntular dikkat çekti. 

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Evin bahçesindeki çökme mezar odasını ortaya çıkarttı - Resim: 2

Gaziantep Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi. İncelemede, 2,5 metre yüksekliğinde Roma dönemine ait tek oda mezar, 5 adet insan kemiği, 1 adet içi boş çömlek ve 1 adet bronz fibula iğnesi bulundu.

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Evin bahçesindeki çökme mezar odasını ortaya çıkarttı - Resim: 3

İl Jandarma Komutanlığı'nca koruma altına alınan bölgede, incelemelerin sürdüğü bildirildi. 

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