Evin banyosuna giren yılanla burun buruna geldi! O anlar kamerada

"BENİ AV OLARAK GÖRDÜ"

Jackson "Biraz güldükten sonra, yılanı çengel yardımıyla indirdim. Çünkü ısı lambasının yanından onu aldığımda, hoşnut olmadı," dedi. Bay Jackson, yılanı dinlenme yerinden alması sadece 30 saniye sürdü, ancak yılan saldırıya geçti. Uzman, "Bana saldırmaya çalıştı. Sanırım beni bir av olarak gördü çünkü aşağıya bakıp beni bir yiyecek olarak algıladı" diye anlattı.