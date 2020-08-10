Evinde ölü bulunan özel harekat polisi toprağa verildi
Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Atlı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, polis eskortu eşliğinde merkez Çukurova ilçesinde bulunan Kabasakal Mezarlığı'na getirildi.
Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Atlı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, polis eskortu eşliğinde merkez Çukurova ilçesinde bulunan Kabasakal Mezarlığı'na getirildi.
Atlı'nın cenazesini gören eşi Ayşe ile annesi Hatice Atlı, gözyaşlarını tutamadı. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, mesai arkadaşları ve yakınlarının katıldığı törende, maske takıldığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulduğu görüldü.