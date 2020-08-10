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  3. 10 Ağustos 2020 15:10

Evinde ölü bulunan özel harekat polisi toprağa verildi

Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Atlı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, polis eskortu eşliğinde merkez Çukurova ilçesinde bulunan Kabasakal Mezarlığı'na getirildi.

Evinde ölü bulunan özel harekat polisi toprağa verildi

Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Atlı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, polis eskortu eşliğinde merkez Çukurova ilçesinde bulunan Kabasakal Mezarlığı'na getirildi.

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Evinde ölü bulunan özel harekat polisi toprağa verildi

Atlı'nın cenazesini gören eşi Ayşe ile annesi Hatice Atlı, gözyaşlarını tutamadı. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, mesai arkadaşları ve yakınlarının katıldığı törende, maske takıldığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulduğu görüldü.

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Evinde ölü bulunan özel harekat polisi toprağa verildi

Kılınan namazın ardından Atlı'nın cenazesi, aynı mezarlıkta toprağa verildi.

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Evinde ölü bulunan özel harekat polisi toprağa verildi

Bir yakınının kucağında tabutun arkasından giden, Atlı'nın 6 yaşındaki oğlu Eymen'in babasına son kez dokunmak istemesi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

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