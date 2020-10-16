Evinde televizyon izlerken ölümden döndü

Yaşadığı panik anlarını anlatan Aslan, "Evde oturuyordum birden cam kırıldı. İçeriye giren kurşun duvarımı deldi. Şoktayım, psikolojim bozuldu dünden beri. Bana da denk gelebilirdi. Evde annem, babam olabilirdi onlara da gelebilirdi" dedi.