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  3. 16 Ekim 2020 14:52

Evinde televizyon izlerken ölümden döndü

Konya’da Gökçe Nur Arslan, evinde televizyon seyrettiği sırada camdan içeri giren ve duvarına isabet eden maganda kurşunuyla şoka girdi. Arslan, "Psikolojim bozuldu. Nereden ateşlendiği belli olmayan kurşun bana da isabet edebilirdi" dedi.

Evinde televizyon izlerken ölümden döndü

​Olay, geçtiğimiz çarşamba günü 16.45 sularında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Mesaj Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin 4’uncu katında meydana geldi.

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Evinde televizyon izlerken ölümden döndü

Evinde televizyon izleyen Gökçe Nur Arslan’ın odasının camına kurşun isabet etti. Panikle kendini yere atan Arslan, polisi aradı. Ekipler, evin içerisinde detaylı inceleme yaptı. 

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Evinde televizyon izlerken ölümden döndü

Yaşadığı panik anlarını anlatan Aslan, "Evde oturuyordum birden cam kırıldı. İçeriye giren kurşun duvarımı deldi. Şoktayım, psikolojim bozuldu dünden beri. Bana da denk gelebilirdi. Evde annem, babam olabilirdi onlara da gelebilirdi" dedi.

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Evinde televizyon izlerken ölümden döndü

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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