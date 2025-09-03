Evini kendi elleriyle ateşe verdi, tabureye oturup yangını izledi

Evin yanındaki kömür satışı yapılan iş yerinin sahipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada çalışanlar ise alevlerin kömürlere ulaşmaması için hortumla su sıkarak, yangına müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.