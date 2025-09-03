Evini kendi elleriyle ateşe verdi, tabureye oturup yangını izledi
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evini benzin döküp ateşe veren bir kişi, yolun karşısına geçip, oturduğu tabureden yangını izledi.
Kaynak: DHA
Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde kız arkadaşıyla birlikte yaşayan M.C.Y., saat 11.30 sıralarında kaldıkları dedesinden miras kalan evi benzin dökerek ateşe verdi.
Daha sonra yarı çıplak halde evden çıkıp yolun karşısına geçen M.C.Y., oturduğu tabureden yangını izledi.
Yangını söndürmek isterken yaralanan ismi öğrenilemeyen arkadaşı ise evden güçlükle çıkabildi.
Evin yanındaki kömür satışı yapılan iş yerinin sahipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada çalışanlar ise alevlerin kömürlere ulaşmaması için hortumla su sıkarak, yangına müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.
