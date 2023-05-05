Evinin terasında İHA yapmıştı, şimdi de İDA yaptı

Alper Sarısan, 15 Temmuz’da gazi olduktan sonra insansız hava aracı (İHA) için çalışmalara başladığını belirterek, “Gazi olduğum süre içerisinde evde bilgisayar başında insansız hava araçlarını incelerken İHA yapma projesi geçti aklımdan. Havacılığa 15 yıldır ilgim olduğu için İHA konusunda biz de neler yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz konusunda araştırma yaptım ve Alpkuş’un çizimine başladık. Altı buçuk yılımızı Alpkuş’a verdik. Boş durmak hoşumuza gitmediği için farklı bir proje başlatmamız gerektiği konusunda ne yapabiliriz diye düşündük. Bünyesinde çalıştığım Tarım ve Orman Bakanlığında göllerimizin, baraj göllerimizin denetlenmesi konusunda kullanılacak çok verimli bir insansız denetim aracı haline getirdik” dedi.