Evinin terasında İHA yapmıştı, şimdi de İDA yaptı
Ankara'da evinin terasında kendi imkanlarıyla insansız hava aracı (İHA) yapan Alper Sarısan, şimdi de deniz ve göllerde denetim gerçekleştirebilmek için insansız deniz aracı (İDA) üretti.
Tarım ve Orman Bakanlığında çalışan 39 yaşındaki Alper Sarısan, evinin terasında kendi imkanlarıyla Alpkuş ismini verdiği bir İHA yapmıştı. Evinin terasında yaptığı İHA’nın tasarımını Yunan bir şirkete kaptıran Sarısan, hedefini bu kez de insansız deniz aracına yöneltti.
Sarısan, deniz ve göllerde denetim gerçekleştirmek amacıyla Alpida adını verdiği insansız deniz aracı yaptı. Sarısan, yaptığı insansız deniz aracı ile denizlerde, göllerde, barajlarda denetim yapılmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.
Alper Sarısan, 15 Temmuz’da gazi olduktan sonra insansız hava aracı (İHA) için çalışmalara başladığını belirterek, “Gazi olduğum süre içerisinde evde bilgisayar başında insansız hava araçlarını incelerken İHA yapma projesi geçti aklımdan. Havacılığa 15 yıldır ilgim olduğu için İHA konusunda biz de neler yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz konusunda araştırma yaptım ve Alpkuş’un çizimine başladık. Altı buçuk yılımızı Alpkuş’a verdik. Boş durmak hoşumuza gitmediği için farklı bir proje başlatmamız gerektiği konusunda ne yapabiliriz diye düşündük. Bünyesinde çalıştığım Tarım ve Orman Bakanlığında göllerimizin, baraj göllerimizin denetlenmesi konusunda kullanılacak çok verimli bir insansız denetim aracı haline getirdik” dedi.
Alpida ismini verdiği insansız deniz aracı hakkında da bilgi veren Sarısan, “Tamamen iç sularımızın denetlenmesi, kaçak avcılık, ağ ile yapılan avcılıklar, sezon dışı avcılıklar ve kimi zaman sezonlarda suyun içerisinden alacağınız analizler, su altındaki balık türlerinin alt kamera ile denetlenmesi konusunda bize fayda sağlayacak, tamamen elektrikle çalışan, doğa dostu ve verimli bir su üstü platformu haline geldi” diye konuştu.