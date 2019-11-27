Eviniz ısınmıyorsa bu habere dikkat !
Kombili evlerde bazen ısınma sorunu yaşanabiliyor. Kombiye uzak olan peteklerin ısılarında düşüş olması hem yakıt sarfiyatını artırıyor hem de ev içindeki konforu azaltıyor.
Kombili evi olup ısınma sorunu yaşayanların en büyük sorunu reglaj ayarının doğru yapılmaması.
Reglaj ayarını kendiniz de çok kolay şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Reglaj ayarı peteklerin eşit miktarda ısınmasını sağlar.
İşte reglaj ayarının detayları:
-Evdeki tüm petekler kombiye en yakın olandan en uzak olana sıralanmalı.