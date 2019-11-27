  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 27 Kasım 2019 08:09

Eviniz ısınmıyorsa bu habere dikkat !

Kombili evlerde bazen ısınma sorunu yaşanabiliyor. Kombiye uzak olan peteklerin ısılarında düşüş olması hem yakıt sarfiyatını artırıyor hem de ev içindeki konforu azaltıyor.

Eviniz ısınmıyorsa bu habere dikkat !

Kombili evi olup ısınma sorunu yaşayanların en büyük sorunu reglaj ayarının doğru yapılmaması.

1/ 11
Eviniz ısınmıyorsa bu habere dikkat !

Reglaj ayarını kendiniz de çok kolay şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Reglaj ayarı peteklerin eşit miktarda ısınmasını sağlar.

2/ 11
Eviniz ısınmıyorsa bu habere dikkat !

İşte reglaj ayarının detayları:

-Evdeki tüm petekler kombiye en yakın olandan en uzak olana sıralanmalı.

3/ 11
Eviniz ısınmıyorsa bu habere dikkat !

-Kombiye yakın olan petek en fazla ısınan olacaktır. Bu peteğin vanasını neredeyse kapanacak şekilde ayarlayın.

4/ 11
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM