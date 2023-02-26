Evlerine giremeyen köylüler çadır istiyor

HAYVAN YEMİ, UN VE TARIM İLACI ACİL İHTİYAÇ

Sarsıntıya uyanıp dışarı çıktıklarını anlatan mahallenin muhtarı Mehmet Cülhacı, "İlk depremde hasarımız azdı ama ikinci depremde her bina hasar aldı. Binalar dışarıdan az hasarlı gibi duruyor ama içleri berbat. Kimse içeri giremiyor, çadırda, serada ve sokakta kalıyor. Çadır istedik, burası 300 haneli bin nüfuslu bir köy ama sadece 50 çadır geldi, yetersiz. Çadırların birinde 20 diğerinde 30 kişi kalıyor. Çadırlara ihtiyacımız var. Geçimimizi tarım ve hayvancılıktan sağlıyoruz. Bize acil hayvan yemi, un, tarım ilacı lazım. Sebzeler yetişti ama ilaç gerekiyor. Deprem nedeniyle şu anda ürünlerimiz de satılmıyor" diye konuştu.