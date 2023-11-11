''Evlilik'' dediler, ''arkadaşlık'' dediler dolandırdılar!

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine yaptığı çalışmada, sahte internet sitesi ve çağrı merkezi kurup evlilik, arkadaşlık gibi vaatlerle para alarak dolandıran şüphelileri tespit etti.