''Evlilik'' dediler, ''arkadaşlık'' dediler dolandırdılar!
Diyarbakır ve İzmir’de vatandaşları, kurdukları sahte internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden, 'arkadaşlık' ve 'evlilik' gibi vaatlerle dolandıranlara yönelik düzenlenen 'Makyaj' operasyonunda 8 kişi gözaltına alınıp, tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine yaptığı çalışmada, sahte internet sitesi ve çağrı merkezi kurup evlilik, arkadaşlık gibi vaatlerle para alarak dolandıran şüphelileri tespit etti.
Dolandırıcıların, arayanlara arkadaşlık, akşam yemeği, hafta sonu arkadaşı, tatil arkadaşı ve evlilik paket, gibi seçenekler sundukları belirlendi.
Şüphelilerin, Diyarbakır ve İzmir’de koordine olduklarını belirleyen polis ekipleri, 2 aylık çalışma sonucu adreslerine eşzamanlı operasyon düzenledi.
‘Makyaj’ adı verilen operasyon kapsamında, 8 şüpheli yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde, bir miktar para, çok sayıda cep telefonu ve bazı dijital materyaller ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.