Evlilik kredisi bekleyenlere müjde: Ödeme tarihi belli oldu
Evlenecek milyonlarca gencin takip ettiği 48 ay vadeli 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisinde başvuruları onaylanan gençler için ödeme tarihi belli oldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Gençlerimizin aile kurmalarını desteklemek ve onları her türlü sosyal riske karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonunu kurduk. Bu fonla genç çiftlerimize faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Bu vesileyle Mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemeleri yapacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum” açıklamasını yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da bir otelde düzenlenen ‘Türkiye ile Macaristan’ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli’ne katıldı. Programa ayrıca, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak katıldı.
Türkiye ve Macaristan arasındaki ilişkilerin bir asrı aşan köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğunu belirten Bakan Göktaş,iki ülke arasındaki dostluğun en kıymetli simgesi Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Gül Baba olduğunu dile getirerek, “Gül Baba hayatıyla, insanlar arasındaki huzur ve barışın saygı, anlayış, dostluk ve muhabbetten geçtiğini göstererek bizlere örnek olmuştur. Türkiye ile Macaristan arasındaki dostane ilişkilerin güçlenmesi ve iş birliklerinin artmasının temelinde bu anlayış vardır. Bu anlayışla her iki ülke arasındaki ilişkiler geçtiğimiz yıl aralık ayında ‘Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık’ düzeyine çıkarılmıştır. " dedi.
Göktaş, "Yine 2024 yılı ‘Macar-Türk Kültür Yılı’ olarak ilan edilmiştir. Bu tarihte gerçekleştirilen Cumhurbaşkanımızın Macaristan ziyareti sırasında Kültür ve İnovasyon Bakanlığı ile sosyal hizmetler alanında iş birliği anlaşması imzaladık. İki ülke arasındaki birlikteliğin ve dostluğun pekişmesi, bizleri gururlandırıyor, mutlu ediyor. Bu birlikteliğin güzel bir yansıması da bugün bir araya gelmemize vesile olan bu toplantıdır” ifadelerini kullandı.