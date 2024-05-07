Evlilik kredisi bekleyenlere müjde: Ödeme tarihi belli oldu

Türkiye ve Macaristan arasındaki ilişkilerin bir asrı aşan köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğunu belirten Bakan Göktaş,iki ülke arasındaki dostluğun en kıymetli simgesi Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Gül Baba olduğunu dile getirerek, “Gül Baba hayatıyla, insanlar arasındaki huzur ve barışın saygı, anlayış, dostluk ve muhabbetten geçtiğini göstererek bizlere örnek olmuştur. Türkiye ile Macaristan arasındaki dostane ilişkilerin güçlenmesi ve iş birliklerinin artmasının temelinde bu anlayış vardır. Bu anlayışla her iki ülke arasındaki ilişkiler geçtiğimiz yıl aralık ayında ‘Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık’ düzeyine çıkarılmıştır. " dedi.