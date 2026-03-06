Evlilik yıl dönümünde iki bacağını kaybetmişti... Mahkemeden vicdanları yaralayan karar
Gaziantep'te meydana gelen ve bir avukatın ölümü, bir genç kadının ise iki bacağını kaybetmesiyle sonuçlanan feci kazada, mahkemenin verdiği tahliye kararı vicdanları yaraladı. Protez bacaklarla hayata tutunmaya çalışan genç kadın, ''Talebim intikam değil, adalet'' diyerek karara isyan etti.
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 26 Temmuz 2025 tarihinde TAG Otoyolu Aslan Tüneli çıkışında meydana gelen olayda, arızalanan aracını kontrol etmek için aşağı indiği sırada el frenini çekmediği iddia edilen M.A.'nın kullandığı TIR, park halindeki motosikletlileri 500 metre sürüklemişti.
AVUKAT ÖLDÜ, GENÇ KADIN BACAKLARINI KAYBETTİ
Kazada motosiklet sürücüsü Avukat Mehmet K. (78) olay yerinde can verirken, ağır yaralanan İrem K.'nin (25) iki bacağı hastanede ampute edildi. Hayatı bir anda altüst olan genç kadın, o günden bu yana hem fiziksel hem de psikolojik bir rehabilitasyon süreci yaşıyor.
TAHLİYE EDİLDİ
İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık M.A. "mağdur olduğunu" iddia ederek tahliyesini istedi. Cumhuriyet savcısının "kaçma şüphesi var, tutukluluk devam etsin" mütalaasına rağmen, mahkeme heyeti sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı 3 Haziran tarihine erteledi.
"TALEBİM İNTİKAM DEĞİL, ADALET"
Evlilik yıl dönümünde yaşadığı kazada iki bacağını kaybeden İrem K. ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi. İrem K., tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
"İki bacağını kaybetmiş biri olarak yaşadığım mağduriyetin büyüklüğü karşısında sorumluların özgür şekilde yargılanması adalet duygumu derinden sarsmaktadır. Talebim intikam değil, adaletin toplum vicdanını rahatlatacak şekilde tecelli etmesidir."