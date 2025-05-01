Eylem nerede Mahmut Tanal orada: Gözaltıları engellemek için polis aracına çıktı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e çıkan yollar kapatıldı. Mecidiyeköy'e giden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, gözaltıları engellemek için polis aracına çıktı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Taksim Meydanı'nda tedbirler alındı. Alınan tedbirler çerçevesinde çok sayıda polis ekibi Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları trafiğe kapattı. Polis ekiplerinin sıkı güvenlik önlemi aldığı görüldü.
Taksim'e çıkmak isteyen grupların toplandığı Mecidiyeköy'e giden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da polis tarafından abluka altına alındı.
Etrafı çevrelenen Tanal, polislere seslenerek "Arkadaşlar siz bizim çevremizi niye sardınız? Arkadaşlar benim yolumu niye kesiyorsunuz?" dedi. Polisin "Tedbir amaçlı" cevabına yanıt veren Tanal, "Ne tedbiri ya? Ya beyefendi ben milletvekiliyim! Kimsiniz ya? Ne demek ya? Bu kimliği sizin babanız mı bana verdi ya? Bu millet verdi ya! 86 milyon... Kimliği babanız bana vermedi! Ne demek benim yolumu kesiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
'NE KADAR EMNİYET MENSUBUNUN SUÇ İŞLEDİĞİNİ DE BİLİYORUZ'
Daha sonra geçişine izin verilen Tanal, sözlerini "Gittiğim yerde çevremi sarmayın. Bu ülkede ne kadar emniyet mensubunun suç işlediğini de biliyoruz. Çetelere bulaştığını da biliyoruz. Milletvekilini suçlu gösteremezsiniz. Öyle gidin işte! Ne iş ya bu! Adam işine gidecek, işine bırakmıyor. Evine gidecek, evine bırakmıyor. Simit yiyecek, simit bırakmıyor. Bir simidi bile çok gördünüz ya!" diyerek noktaladı.
Sosyal medyada Fatoş Erdoğan adlı hesabın paylaştığı görüntülere göre, Mahmut Tanal, daha sonra gözaltıları engellemek için gözaltına aracına çıktı.