Eylem nerede Mahmut Tanal orada: Gözaltıları engellemek için polis aracına çıktı

'NE KADAR EMNİYET MENSUBUNUN SUÇ İŞLEDİĞİNİ DE BİLİYORUZ'

Daha sonra geçişine izin verilen Tanal, sözlerini "Gittiğim yerde çevremi sarmayın. Bu ülkede ne kadar emniyet mensubunun suç işlediğini de biliyoruz. Çetelere bulaştığını da biliyoruz. Milletvekilini suçlu gösteremezsiniz. Öyle gidin işte! Ne iş ya bu! Adam işine gidecek, işine bırakmıyor. Evine gidecek, evine bırakmıyor. Simit yiyecek, simit bırakmıyor. Bir simidi bile çok gördünüz ya!" diyerek noktaladı.

Sosyal medyada Fatoş Erdoğan adlı hesabın paylaştığı görüntülere göre, Mahmut Tanal, daha sonra gözaltıları engellemek için gözaltına aracına çıktı.