EYT için çalışmalar tamamlandı: EYT için tek formül, iki ihtimal

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için süreçte neredeyse sona gelindi. “EYT ne zaman çıkacak?”, “EYT’den kimler yararlanacak” sorusu milyonlar tarafından yanıt beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tek tip bir düzenleme ile prim eşitlenmesinin söz konusu olduğu söylemişti. Bakan Bilgin ayrıca Staj ve çıraklık döneminin EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili ise “Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem” dedi.