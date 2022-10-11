EYT için çalışmalar tamamlandı: EYT için tek formül, iki ihtimal
Milyonlarca kişinin beklediği EYT'de son viraja gelirken, EYT için iki formül üzerinde yoğunlaşıldı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için süreçte neredeyse sona gelindi. “EYT ne zaman çıkacak?”, “EYT’den kimler yararlanacak” sorusu milyonlar tarafından yanıt beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tek tip bir düzenleme ile prim eşitlenmesinin söz konusu olduğu söylemişti. Bakan Bilgin ayrıca Staj ve çıraklık döneminin EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili ise “Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem” dedi.
Şimdi ise gözler EYT düzenlemesi için atılacak en somut adıma çevrildi. Bakan Bilgin, çalışmanın Aralık ayında bir basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşılacağını, Sayın Cumhurbaşkanı ile paylaşıldıktan sonra Meclis’e intikal ettirileceğini ifade etti.
EYT’LİLERİN TALEBİ NE?
EYT'li vatandaşlar emeklilik koşullarında 1999'da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesini ve yaş şartı aranmadan emekli olmayı talep ediyor.
EYT’DE İKİ İHTİMALLİ DÜZENLEME
EYT düzenlemesinde iki ihtimal üzerinde durulduğu belirtiliyor. Bunlar yaş koşulu ve prim gün sayısına ilişkin düzenleme. EYT’lilerin beklediği gibi yaş koşulu kaldırılmış ise, devlet memuru ve Bağ-Kur’lularda kadında 7200, erkekte 9000 hizmet süresini tamamlayanların, SGK’lılar için kadında 20, erkekte 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5000 gün koşullarını yerine getirenlerin hemen emekli olabileceği belirtiliyor.