EYT için dev kredi paketi! Detaylar belli oldu
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde işverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmek için verilecek desteğin detayları belli oldu.
Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemede işverenlerin kıdem tazminatı desteğinde ayrıntılar belli oluyor.
İş dünyasının finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefalet sisteminin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
BAŞLANGIÇ DESTEĞİ 150 MİLYAR LİRA
Hazırlıkları devam eden paketin başlangıç aşamasında 150 milyar lira düzeyinde bir kefalet büyüklüğü ile açıklanması bekleniyor. Paketlerin, esnaf ve KOBİ’ler başta olmak üzere işletmelere birçok alanda önemli miktarda finansman imkanı oluşturması beklenirken, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uygulanan selektif kredi politikasının bu paketlerde de yer alması öngörülüyor.
KEFALET PAKETİ DESTEĞİ
Söz konusu kefalet paketleri ile işletmelerin finansman ihtiyaçlarına kaynak tahsis edilecek. Ayrıca Bakanlık, EYT kapsamında işverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmeye yönelik de kefalet paketi desteği sunacak.