EYT için gün sayılıyor: İşte madde madde yeni düzenlemenin ayrıntıları

EYT YASASI İÇİN TEK FORMÜL, SON VİRAJ!





Hemen hemen her yıl 500 bin kişi normal yaş ve prim süresini tamamlayarak emekli olurken, prim gün sayısı dolmuş ancak yaş bekleyen 4,5 milyon kişi ise EYT yasasının çıkması artık gün sayıyor. İlk etapta 1,5 milyon kişinin yasa sonrası emekli olması beklenirken, hükümetin masasındaki tek formülün ise ne olduğu halâ netlik kazanmış değil. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, mağduriyet yaratan 4447 sayılı kanunun ve 4759 sayılı kanunun ilgili maddelerinin yürürlükten kaldırılacağına yönelik bir çalışmanın daha ön planda olduğu belirtiliyor.