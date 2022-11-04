EYT için gün sayılıyor: İşte madde madde yeni düzenlemenin ayrıntıları
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinde sona yaklaşılırken düzenlemenin yol haritası netleşmeye başladı.
Toplamda 4,5 milyon Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) kişi var. Sayıları milyonları bulan EYT’liler için artık son ayın içerisine girildi. Hükümet kanadında çalışmalar neredeyse tamamlanmak üzere. Konuya ilişkin geçtiğimiz gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yaptığı açıklamasında EYT düzenlemesinin yakın bir zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağı ifade edilmişti. Erdoğan ise EYT ile ilgili çalışmalar için, “Önümüzdeki ay ve yeni yıl bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak" demişti. EYT yasasının yeni yıldan sonra ise yürürlüğe girmesi bekleniyor.
EYT YASASI İÇİN TEK FORMÜL, SON VİRAJ!
Hemen hemen her yıl 500 bin kişi normal yaş ve prim süresini tamamlayarak emekli olurken, prim gün sayısı dolmuş ancak yaş bekleyen 4,5 milyon kişi ise EYT yasasının çıkması artık gün sayıyor. İlk etapta 1,5 milyon kişinin yasa sonrası emekli olması beklenirken, hükümetin masasındaki tek formülün ise ne olduğu halâ netlik kazanmış değil. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, mağduriyet yaratan 4447 sayılı kanunun ve 4759 sayılı kanunun ilgili maddelerinin yürürlükten kaldırılacağına yönelik bir çalışmanın daha ön planda olduğu belirtiliyor.
YOL HARİTASI BELLİ OLDU
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hükümetin ve EYT’lilerin izlediği rota da belli oldu. Yasa için hükümet kanadında 6 adımlı çalışmanın sonuna gelirken, EYT’lilerin de dikkat etmesi gereken önemli konu başlıkları belli oldu.
Hükümetin yol haritasındaki başlıklar
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