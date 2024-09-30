EYT sonrası Türkiye'nin ''çalışandan çok emeklisi olan '' 6 ili belli oldu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın yıllarca "bana sakın bununla gelmeyin" demesine rağmen bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Erdoğan'ın seçim müjdesi olan ve kanunlaşarak yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesiyle birlikte "Türkiye'nin emeklileri haritası" değişti. İstatistiklere göre Türkiye'de çalışandan çok emeklinin yaşadığı 6 il var....
EYT düzenlemesi ile birlikte 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanlarda yaş şartı kaldırıldı ve Türkiye 2 milyon emekli daha kazandı.
1 / 5
EYT sonrası emeklilik sisteminin önemli göstergelerinden aktif/pasif oranı Türkiye’de 1.63 seviyesinde.
2 / 5
Bu oran bazı Avrupa ülkelerine göre iyi olsa da emekli maaşları açısından Türkiye emsallerine göre oldukça düşük durumda.
3 / 5
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre 2024 Haziran ayı itibariyle Türkiye’de 6 ilde aylık-gelir alan kişi sayısı, çalışan kişi sayısından fazla.
4 / 5