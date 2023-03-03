EYT yasası yürürlüğe girdi, EYT'liler sabahtan kuyruğa girdi

Sırada bekleyen Eyüp Kömürlü "Sabah 07.00'den e-devlete beri giriş yapamıyorum. Yapacak bir şey yok mecburen bekleyeceğiz. Ben yazı alacağım ve başvuru yapacağım. Mecburen bekleyeceğim, bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün" dedi. İsa Yıldız ise "Emeklilik başvurusu için geldim. E-devletten işlem yapamıyoruz, hata veriyor. Sabah 07.00 den beri sırada bekliyorum. 25 yılın sonunda emekli olduk'" diye konuştu. Musa Ermiş ise "Emeklilik yazımı aldım. Sırada çok beklemedim. Emekli olmak için yazı aldım, iş yerine götüreceğim. Çıkış olacak evraklarımızı teslim edeceğiz'" dedi.