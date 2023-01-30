EYT'de 3600 prim günü olanlar için karar verildi
Meclis'e sunulan EYT düzenlemesinin detayları belli oldu. Yaklaşık 5 milyon vatandaşı kapsayan EYT düzenlemesine göre, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yılı tamamlayan ve 5 bin prim gününü dolduranlar yaş beklemeden emekli olacak. Peki 3600 prim günü olanlar EYT'den faydalanabilecek mi? İşte detaylar...
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin netleşmesiyle 3600 prim günü ve kısmi emeklilik soruları gündeme geldi.
EYT düzenlemesine göre, kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl sigortalılık süresini ve 5000 prim gününü doldurduğunda emeklilik hakkı kazanacak.
3600 prim günü SSK'lılar için kısmi emeklilik hakkı sunuyor. 8 Eylül 1999 öncesinde işe girişi olanlar için kısmi emeklilik uygulanıyordu.
1999'daki düzenleme öncesinde 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi ile kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üstünde kısmi emekli olabiliyordu.
3600 PRİM GÜNÜ OLANLAR EYT'DEN FAYDALANABİLECEK Mİ?
Yeni EYT düzenlemesinde 3600 prim günü ise kapsam dışı kaldı. Şu an yürürlükte olan mevzuata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var.