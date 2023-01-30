EYT'de 3600 prim günü olanlar için karar verildi

3600 PRİM GÜNÜ OLANLAR EYT'DEN FAYDALANABİLECEK Mİ?

Yeni EYT düzenlemesinde 3600 prim günü ise kapsam dışı kaldı. Şu an yürürlükte olan mevzuata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var.