EYT'de emeklilik için aranan şart belli oldu
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışmalar sürüyor. EYT'de tek bir model üzerinde durulduğu açıklanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanılığı'nın, emeklilik için yaş ve çalışma süresini değil, prim günü sayısını esas alacağı belirtiliyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar devam ediyor.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tüm formüllerin teke indirildiğini bunun üzerinde değişik aşamalarla çalışma yürütüleceğini ve bu yıl sonuna kadar kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.
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Peki bu tek formül neyi içeriyor, çalışmalar hangi aşamalardan geçecek, kimler nasıl şartlarla emekli olacak?
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Bakanlığın sürdürdüğü ‘Türk modeli’ adı verilen çalışma sır gibi saklanırken, düzenleme ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
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