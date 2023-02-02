EYT'de kademeli prim bilmecesi! AK Parti'den tartışılan iddiaya yanıt geldi

"EYT'DE KADEMELİ PRİM ŞARTI GETİRİLDİ" İDDİALARINA YALANLAMA

"EYT'de kademeli prim şartı" iddialarına AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu cevap verdi. AK Parti'li Akbaşoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Bu, büyük bir müjde; bu müjdeyi sevinçle karşılayan milyonlarca çalışanımız var ancak bunu değersizleştirmek, amacından saptırmak isteyen, hakikate iftira atarak gerçekliği örtmeye çalışanlar da var.