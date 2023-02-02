EYT'de kademeli prim bilmecesi! AK Parti'den tartışılan iddiaya yanıt geldi
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi Meclis'te görüşülmeye başlandı. EYT'de kademeli prim şartı getirildiğine ilişkin iddialara AK Parti'den yanıt geldi.
Emeklilikte yaşa takılanların emeklilik hayali nihayet gerçek oluyor. EYT düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Komisyona AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlık etti.
Toplantıya komisyon üyelerinin yanı sıra milletvekilleri, bakanlık bürokratları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve EYT derneklerinin temsilcileri katıldı.
"EYT'DE KADEMELİ PRİM ŞARTI GETİRİLDİ" İDDİALARINA YALANLAMA
"EYT'de kademeli prim şartı" iddialarına AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu cevap verdi. AK Parti'li Akbaşoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Bu, büyük bir müjde; bu müjdeyi sevinçle karşılayan milyonlarca çalışanımız var ancak bunu değersizleştirmek, amacından saptırmak isteyen, hakikate iftira atarak gerçekliği örtmeye çalışanlar da var.
"TEKLİFİMİZDE HİÇBİR EKSİKLİK YOK"
Bu da 'teklifle yeni bir şart getirildiği' yalanı. Bu, apaçık bir yalan. Ortaya koyduğumuz teklifle yeni şart yani 'kademeli prim şartı' getirildiği sözü iftiradır, yalandır, teklif sahiplerine bühtandır. Teklifimizde hiçbir eksiklik yok."