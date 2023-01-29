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EYT'de kapsam genişliyor; staj ve çıraklık mağdurlarına müjde

Sosyal Güvenlik Uzmanı Onur Önal, staj ve çıraklık sigortasının da EYT kapsamına dahil edileceğini belirterek ayrıntıları paylaştı.

EYT'de kapsam genişliyor; staj ve çıraklık mağdurlarına müjde - Resim: 1

2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik kapısını açan EYT düzenlemesi yarın TBMM'ye geliyor. Tasarının kapsamına dahil edilmeyen staj ve çıraklık girişlilere ise müjde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müşaviri Onur Önal'dan geldi. 

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EYT'de kapsam genişliyor; staj ve çıraklık mağdurlarına müjde - Resim: 2

Staj ve çıraklık sigortasındaki yapısal değişikliğin torba yasa ile yürürlüğe gireceğini savunan Önal, EYT'lilerin şubat ayı içerisinde mutlaka emeklilik hakkı kazanacağını iddia etti.

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EYT'de kapsam genişliyor; staj ve çıraklık mağdurlarına müjde - Resim: 3

 Her ne kadar 8 Eylül 1999 tarihinden önce 1.7 milyona yakın kişinin staj girişi bulunuyor olsa da, çıkacak yasadan yararlanarak emekli olacakların sayısı Onur Önal'ın aktardığı bilgilere göre yaklaşık 250 bin civarında olacak. 

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EYT'de kapsam genişliyor; staj ve çıraklık mağdurlarına müjde - Resim: 4

İşte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müşaviri Onur Önal'ın o açıklamaları:

Sorun çözülebilir mi? Tabii ki çözülebilir. Şimdi sayın bakan da bunu açıklamıştı SGK bununla ilgili bir teknik çalışma yapmıştı ancak ben aktarayım 8 Eylül 1999 döneminde staj ve çıraklık kayıtları olan 1 milyon 780 bin kişi var. 

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