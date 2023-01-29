EYT'de kapsam genişliyor; staj ve çıraklık mağdurlarına müjde

İşte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müşaviri Onur Önal'ın o açıklamaları:

Sorun çözülebilir mi? Tabii ki çözülebilir. Şimdi sayın bakan da bunu açıklamıştı SGK bununla ilgili bir teknik çalışma yapmıştı ancak ben aktarayım 8 Eylül 1999 döneminde staj ve çıraklık kayıtları olan 1 milyon 780 bin kişi var.