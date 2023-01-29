EYT'de kapsam genişliyor; staj ve çıraklık mağdurlarına müjde
Sosyal Güvenlik Uzmanı Onur Önal, staj ve çıraklık sigortasının da EYT kapsamına dahil edileceğini belirterek ayrıntıları paylaştı.
2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik kapısını açan EYT düzenlemesi yarın TBMM'ye geliyor. Tasarının kapsamına dahil edilmeyen staj ve çıraklık girişlilere ise müjde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müşaviri Onur Önal'dan geldi.
Staj ve çıraklık sigortasındaki yapısal değişikliğin torba yasa ile yürürlüğe gireceğini savunan Önal, EYT'lilerin şubat ayı içerisinde mutlaka emeklilik hakkı kazanacağını iddia etti.
Her ne kadar 8 Eylül 1999 tarihinden önce 1.7 milyona yakın kişinin staj girişi bulunuyor olsa da, çıkacak yasadan yararlanarak emekli olacakların sayısı Onur Önal'ın aktardığı bilgilere göre yaklaşık 250 bin civarında olacak.
İşte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müşaviri Onur Önal'ın o açıklamaları:
Sorun çözülebilir mi? Tabii ki çözülebilir. Şimdi sayın bakan da bunu açıklamıştı SGK bununla ilgili bir teknik çalışma yapmıştı ancak ben aktarayım 8 Eylül 1999 döneminde staj ve çıraklık kayıtları olan 1 milyon 780 bin kişi var.