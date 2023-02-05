  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. EYT'de kritik hafta: Maaşlar o tarihe yetişecek

EYT'de kritik hafta: Maaşlar o tarihe yetişecek

Milyonlarca insanın merakla beklediği EYT'de, "ilk maaşlar ne zaman yatar?" sorusu cevap buluyor.

EYT'de kritik hafta: Maaşlar o tarihe yetişecek - Resim: 1

EYT düzenlemesinde milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği haftaya giriliyor. TBMM komisyonunda kabul edilen yasa teklifi bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp hızla yasalaştırılacak. Muhalefet partileri de sıcak baktığı için teklifin hızlı bir şekilde görüşülüp yasalaşması bekleniyor. Teklif yasalaştıktan sonra gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilecek. Erdoğan, yasayı imzalayıp Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra emeklilik başvuruları başlayacak.

1 / 9
EYT'de kritik hafta: Maaşlar o tarihe yetişecek - Resim: 2

ŞUBAT'IN İKİNCİ YARISI SÜREÇ TAMAMLANABİLİR
Şubat'ın ikinci yarısında bu sürecin tamamlanması ve vatandaşların başvuru yapmaları bekleniyor. Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

2 / 9
EYT'de kritik hafta: Maaşlar o tarihe yetişecek - Resim: 3

EYT'LİLERİN İLK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Sabah'ta yer alan habere göre; normal koşullarda iki hafta içinde emeklilik işlemleri tamamlanıyor. Ancak büyük bir yığılma olacağı için süreç uzayabilecek.

3 / 9
EYT'de kritik hafta: Maaşlar o tarihe yetişecek - Resim: 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk maaşların şubat ayı sonunda ya da mart ayında hesaplara yatırılacağını açıklamıştı.

4 / 9