EYT'de kritik hafta: Maaşlar o tarihe yetişecek
Milyonlarca insanın merakla beklediği EYT'de, "ilk maaşlar ne zaman yatar?" sorusu cevap buluyor.
EYT düzenlemesinde milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği haftaya giriliyor. TBMM komisyonunda kabul edilen yasa teklifi bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp hızla yasalaştırılacak. Muhalefet partileri de sıcak baktığı için teklifin hızlı bir şekilde görüşülüp yasalaşması bekleniyor. Teklif yasalaştıktan sonra gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilecek. Erdoğan, yasayı imzalayıp Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra emeklilik başvuruları başlayacak.
ŞUBAT'IN İKİNCİ YARISI SÜREÇ TAMAMLANABİLİR
Şubat'ın ikinci yarısında bu sürecin tamamlanması ve vatandaşların başvuru yapmaları bekleniyor. Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.
EYT'LİLERİN İLK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Sabah'ta yer alan habere göre; normal koşullarda iki hafta içinde emeklilik işlemleri tamamlanıyor. Ancak büyük bir yığılma olacağı için süreç uzayabilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk maaşların şubat ayı sonunda ya da mart ayında hesaplara yatırılacağını açıklamıştı.