EYT'de tazminat beklentisi: Tüm sektörleri harekete geçirdi

2022 yılı için belirlenen kıdem tazminatı tavanı 15 bin 371 lira düzeyinde bulunuyor. EYT’li bir çalışan, son çalıştığı işyerinde 20 yıllık hizmetinin ardından emekli olursa ve brüt ücreti kıdeminin tavandan hesaplanmasına imkan verirse 300 bin liranın üzerinde kıdem tazminatı alabilecek. Bu da motorlu taşıt gibi büyük bir alışverişte ya da bir gayrimenkulün peşinatı olarak kullanılabilecek bir tutar anlamına geliyor.