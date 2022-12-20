EYT'de yaş şartı için son kulis! ''Çok önemli isimlerden geldi'' deyip açıkladı
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde yaş şartı olup olmayacağı merak edilirken SGK uzmanı Özgür Erdursun, konuyla ilgili aldığı duyumu açıkladı.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona gelindi. Teklifin ocak ayında yasalaşması beklenirken, yaş şartının olup olmayacağı en çok merak edilen konu oldu.
SGK uzmanı Özgür Erdursun, kendi Youtube kanalında EYT'de yaş şartıyla ilgili aldığı önemli bir duyumu aktardı.
"Bu yasa Recep Tayyip Erdoğan olmazsa çıkmaz"
EYT yasasının gelecek 50 yılı etkileyeceğini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a tepki gösteren Erdursun, "Bu yasa Recep Tayyip Erdoğan olmazsa çıkmaz. Bu yasayı çıkartacak Türkiye'de ikinci bir kişi yok. Net kararım, burada söylüyorum. Grup başkanvekilinin ne dediği belli değil. Bülent bey de bilmeden biliyormuş gibi konuşmuş" dedi.
"AK Parti'de tek yetkili olan tek kişi var Erdoğan. Onun dışında yetkisi olan hiç kimse yok. Allah'tan yetkileri yok" diyen Erdursun, bu seçimin AK Parti'nin değil Erdoğan'ın kendi seçimi olduğunu belirtti.