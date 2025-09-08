EYT'den emekli olamayan ''EYT mağdurları''na kademeli emeklilik müjdesi...
Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, iktidarın 2023 yılı seçimleri öncesinde yasalaştırdığı EYT düzenlemesinden faydalanamayan milyonlarca çalışan için masadaki kademeli emeklilik düzenlemesinin detaylarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllarca "bana bununla gelmeyin" dediği ancak 2023 yılı seçimleri öncesinde apar topar yasalaşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde çok sayıda çalışan sadece 1 gün ile emeklilik hakkı kazanamamıştı.
EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca kişi, sesini duyurmak için “Emeklilikte Adalet Bekleyenler” ya da “Emeklilikte Kademe Bekleyenler” gibi platformlar aracılığıyla hak arayışlarını sürdürürken, Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, her gün sayısı artan EYT'zedelerin sesinin Ankara'ya ulaştığını belirterek masadaki "kademeli emeklilik" formülü için dikkat çeken bilgiler verdi.
Karakaş Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında "8 Eylül 1999 ve öncesinde bir gün bile sigorta girişi olanlar yaşa takılmadan derhâl emekli olurken bu tarihten hemen 1 gün sonra işe girişi olan aynı kuşaktaki kişiler sırf bir gün sonra işe girişleri yapıldığı için erkeklerde 17 yıl kadınlarda ise 20 yıla kadar geç olmaktadır" dedi.
Karakaş "Belirtilen tarihte SSK Başmüfettişi olmam hasebiyle kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yaptığımız denetimlerinden çok iyi biliyorum ki o dönem neredeyse çalışanların yarısından fazlası maalesef kaçak sigortalı olarak çalıştırılıyordu" ifadelerini kullandı.